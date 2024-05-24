Dragon Capital сообщает о давлении на бизнес: правоохранители отрицают

Группа компаний Dragon Capital в сфере инвестиций и финансовых услуг заявила о давлении правоохранительных органов на бизнес. В частности со стороны Бюро экономической безопасности. В БЭБ подчеркивают, что такие заявления не соответствуют действительности.

Об этом сообщили пресс-служба Dragon Capital и Бюро экономической безопасности Украины.

Заявление Dragon Capita

"В последние несколько месяцев мы столкнулись с тем, что органы Бюро экономической безопасности Украины проявляют повышенное внимание к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) во Львове — одного из ключевых активов Dragon Capital, приобретенного нами у турецких бизнесменов в марте 2018", — говорится в заявлении.

Отмечается, что детективы Бюро в Киеве в открытом 2017-м уголовном производстве (до приобретения компанией актива) выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налога во время операции по продаже ТРЦ VG с ООО "ФЕНИКС-КАПИТАЛ" на ООО "Европолис пропертий владелец ТРЦ VG).

Dragon Capita заверил, что были поданы все необходимые пояснения и документы. Также допрашивались сотрудники компании. В частности, во Львове с привлечением детективов БЭБ во Львовской области. Однако в мае 2024-го ООО "Европолис проперты холдинг" потребовало уже от детективов БЭБ во Львовской области по другому уголовному делу от 2017 года — "по предоставлению таких же объяснений и документов по той же операции".

"После того, как ООО "Европолис проперты холдинг" предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, мы получили от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков. Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ и вовлечение компании в "исторические" уголовные производства являются формой давления на бизнес", — заявили в компании.

Реакция правоохранителей

В Бюро экономической безопасности заявляют, что информация, обнародованная в Сети, не соответствует действительности, а расценивание факта открытия уголовного производства как давления на бизнес со стороны детективов называют манипуляцией.

Правоохранители отмечают, что расследование по поводу деятельности компании происходило по факту уклонения от уплаты налогов. Детективы БЭБ провели ряд следственных действий и 29 февраля 2024 г. уголовное производство было закрыто.

"Что касается уголовного производства ТУ БЭБ во Львовской области — указанное уголовное производство в мае этого года, в порядке определения подследственности, прокуратурой было направлено в БЭБ от Национальной полиции. В рамках проверки изложенных в материалах уголовного производства данных детективами был направлен запрос о предоставлении информации на адрес упоминавшейся компании. Сейчас готовятся материалы о закрытии этого уголовного производства", — заявили в БЭБ.

Напомним, в январе этого года был задержан Игорь Мазепа — бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital. Ему инкриминируют незаконное получение прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Читайте также: