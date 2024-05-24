В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Взлетел носитель "Кинжалов".
В пятницу, 14 мая, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, утром в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Кроме столицы, покраснели также Киевская и Черниговская области. Была ракетная опасность.