В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В пятницу, 14 мая, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 13:26 24 мая.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Кроме столицы, покраснели также Киевская и Черниговская области. Была ракетная опасность.

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