В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Злетів носій "Кинджалів".
В п'ятницю, 14 травня, в усій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує ракетна небезпека.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, зранку у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Окрім столиці, "почервоніли" також Київська та Чернігівська області. Існувала ракетна небезпека.