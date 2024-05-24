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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Злетів носій "Кинджалів".

В п'ятницю, 14 травня, в усій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує ракетна небезпека. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні. 

Мапа тривог станом на 13:26 24 травня. / ©
Мапа тривог станом на 13:26 24 травня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

Нагадаємо, зранку у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Окрім столиці, "почервоніли" також Київська та Чернігівська області. Існувала ракетна небезпека.

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