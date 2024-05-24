Літній наступ РФ: експерт назвав мету Кремля

Російська Федерація не відмовилася від своїх намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Саме тому влітку на сході можуть відбуватися жорстокі бої.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна".

З його слів, влітку одночасно можуть бути бойові дії на двох чи навіть трьох напрямках на сході. Окупанти будуть намагатися тиснути у межах свого плану - окупувати Донбас.

"Це буде одночасно Краматорський та Покровський напрямки. Цілком можливо, найближчим часом ми побачимо ще й Торецький. Саме в цих локаціях будуть найжорстокіші бої", - розповів Коваленко.

Ситуація на фронті

Аналітики DeepState заявляють, що окупанти просунулися на Донеччині - біля Очеретиного. За їхніми даними, тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області. Тим часом у Харківській області росіяни намагаються вийти до річки Оскіл.

Фахівці Інституту вивчення війни інформують, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині. Геолокаційні кадри демонструють, що українські війська трохи просунулися на південний схід від Лук’янців (на північний схід від Липців).

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