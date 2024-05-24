Летнее наступление РФ: эксперт назвал цель Кремля

Российская Федерация не отказалась от своих намерений выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому летом на востоке могут проходить жестокие бои.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, летом одновременно могут быть боевые действия в двух или даже трех направлениях на востоке. оккупанты будут пытаться давить в рамках своего плана — оккупировать Донбасс.

"Это будет одновременно Краматорское и Покровское направления. Вполне возможно, в ближайшее время мы увидим еще и Торецкое. Именно в этих локациях будут самые жестокие бои", — рассказал Коваленко.

Ситуация на фронте

Аналитики DeepState заявляют, что оккупанты продвинулись на Донетчине — возле Очеретино. По их данным, продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, наиболее интенсивные и жестокие бои продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области. Тем временем в Харьковской области россияне пытаются выйти к реке Оскол.

Специалисты Института изучения войны информируют, что ВСУ отразили часть территорий на Харьковщине. Геолокационные кадры демонстрируют, что украинские войска немного продвинулись к юго-востоку от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев).

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