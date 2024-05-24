Спільниця Путіна Валентина Матвієнко отримала підозру від СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – очільниці Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

"Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії", – йдеться у повідомленні СБУ.

Також Матвієнко продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті. Під час виступів в етерах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення, зауважують правоохоронці.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, 4 травня російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка. У МЗС України наголосили, що це є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

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