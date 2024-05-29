У "Резерв+" появится новый функционал: о чем идет речь

В ближайшее время в приложении "Резерв+" появится новый функционал, позволяющий исправить данные без визита в ТЦК. Это будет делаться по электронным запросам в другие реестры.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Как отмечается, базовой системой для применения является реестр "Оберіг", который сейчас имеет электронные интеграции с нашими основными семью реестрами государственного уровня.

"Мы можем разместить функционал в "Резерв+", который предоставит возможность запросить работников ТЦК и СП без физического визита, речь идет об электронном запросе в другой реестр. Это будет приравниваться к тому, как гражданин приносит свое свидетельство или другой документ прямо в ТЦК и СП. В ближайшее время мы реализуем этот функционал и уберем абсолютно все визиты», – отметила специалист .

Она отмечает: "Резерв+" должен стать электронным ТЦК полностью, и к этому прилагается максимум усилий. Как отмечает Черногоренко, был запрос на то, чтобы все военнообязанные резервисты и призывники успели обновить свои данные, в том числе электронную почту, телефон и фактическое место жительства за 60 дней. Для этого и был запущен функционал "Резерва", функционал в ЦНАПах и возможность сделать это в ТЦК и СП.

Мы решили добавить QR-код, разместить там электронный военный учетный документ. Мы приняли решение, что будем системно исправлять ошибки, скажем, на государственном уровне, например относительно снятия неактуального статуса розыска. Также мы сейчас совершаем необходимые действия, чтобы загрузить все бронирования. Они должны быть отражены корректно", – рассказала Черногоренко.

Напомним, QR-код в "Резерв+" прибавят 18 июня. Это позволит использовать электронные данные при мобилизации в качестве полноценного военного учетного документа и заменит бумажные версии.

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