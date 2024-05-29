На базе оккупантов в Донецке раздался мощный взрыв: видео

Яркая вспышка огня, сопровождающая взрыв, может свидетельствовать о попадании в склад боеприпасов.

Вечером в среду, 29 мая, во временно оккупированном Донецке раздался мощный взрыв на военной базе российской армии.

Видео столба дыма, возвышающегося над Киевским районом города, публикуют местные паблики.

Некоторые кадры также зафиксировали, как отмечается в подписи к видео, момент "прилета".

Яркая вспышка огня, сопровождающая взрыв, может свидетельствовать о попадании в склад боеприпасов. В то время когда клубы дыма от пожара поднимаются высоко над местом, где произошел взрыв, можно услышать характерные звуки детонации.

"В Донецке сообщают о прилете на базе российских оккупантов в Киевском районе", — прокомментировал это событие украинский журналист Денис Казанский.

Официальных сообщений от украинских военных о вероятном ударе по оккупантам в Донецке пока не было.

На базе оккупантов в Донецке прогремел мощный взрыв

Напомним, 11 мая во временно оккупированном Донецке произошел "прилет" на месте сбора боевиков, желавших отметить 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".

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