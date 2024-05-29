Підвищення тарифів на воду: експерт пояснив, хто і чому платитиме більше

В Україні безумовно зростуть тарифи на водопостачання, як і вартість інших послуг і товарів. І за це підвищення заплатить населення.

Таку думку висловив директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко в ефірі каналу "КИЇВ24".

"Це відома істина – так зване перехресне субсидіювання. Водоканали насправді, і не лише в Києві, а по всій країні, потерпають страшенно, тому що тариф для населення не змінювався з 2021 року", – зазначив експерт.

За словами Сергієнка, до цього щорічно у грудні НКРЕКП (Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) приймала рішення про зростання тарифів.

"Чим це було зумовлено? По-перше, зростає мінімальна зарплата, тобто переглядається тарифна сітка. По-друге, зростає електроенергія", – пояснив експерт.

Він додав, що нещодавно уряд ухвалив рішення про зростання вартості електроенергії для бізнесу з диференційованою тарифікацією, яка передбачає різні тарифи у відповідні періоди доби.

"Там погодинний графік і максимально буде 9 гривень за кіловат. От порівняйте: 2,64 грн для населення і 9 грн для підприємств. А водоканал фактично споживає електрику цілодобово, тому водоканали теж будуть платити в якійсь період доби по 9 гривень", – розповів Сергієнко.

Експерт зазначив, що третя важлива складова собівартості водопостачання – це хімічні реагенти, які використовуються для забезпечення належної якості води, а саме знезараження та фільтрації.

"Вони всі закупаються за кордоном, за валюту. А ви знаєте, долар вже за 40. Тому накладні видатки водоканалів зростають, а різниця між собівартістю послуги та тим, що сплачує населення, зменшується", – наголосив Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, від 1 червня в Україні зміниться тариф на світло. За попередніми даними, за спожиту електроенергію понад 100 кВт на місяць доведеться платити на 80% більше.

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