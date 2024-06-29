Англія – Словаччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок заплановано на 30 червня у Гельзенкірхені, початок – о 19:00 за київським часом.

У неділю, 30 червня, відбудеться третій матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до чвертьфіналу позмагаються збірні Англії та Словаччини.

Поєдинок відбудеться на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Англія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи С, де набрала 5 очок. Команда Гарета Саутгейта перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0).

Словаччина пробилася до плейоф із третьої позиції квартету E, де зокрема виступала і збірна України. Всі команди цієї групи набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів "синьо-жовті" посіли останнє місце та вилетіли з турніру. На шляху до 1/8 фіналу Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію (1:0), програла Україні (1:2) та розписала нічию з Румунією (1:1).

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Де дивитися матч Англія – Словаччина

Трансляція матчу Англія – Словаччина буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Словаччина буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Словаччина

За оцінками нашого партнера-букмекера, абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Англії. На перемогу команди Саутгейта в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,46. Нічия – 4,25. Виграш словаків за підсумками 90 хвилин матчу – 8,70.

Вихід "Трьох левів" до чвертьфіналу оцінюється коефіцієнтом 1,18. Тріумф Словаччини з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 5,20.

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Переможець матчу Англія – Словаччина у чвертьфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Швейцарії та Італії, який відбудеться у суботу, 29 червня.

Текстова онлайн-трансляція матчу Швейцарія – Італія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна Англії дійшла до фіналу, але у вирішальному поєдинку за трофей на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті поступилася Італії.

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