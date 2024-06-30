Китайська ракета вибухнула під час випробувань: видовищне відео

Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу.

У неділю, 30 червня, під час випробувань ракети Tianlong-3, яку розробляє приватна китайська компанія Beijing Tianbing (Space Pioneer), сталася аварія.

Про це повідомляє Reuters.

Перший ступінь ракети від'єднався від стартового майданчика і, злетівши у повітря, упав на відстані1,5 км у гористій місцевості Центрального Китаю. Інцидент стався поблизу міста Ґун'ї в провінції Хенань, в якому проживає 800 тисяч людей.

Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу. За офіційними повідомленнями, ніхто не постраждав.

Також читайте Китай вперше показав вигляд своєї космічної станції на орбіті: фото

Двоступінчаста ракета Tianlong-3 ("Небесний дракон 3") — частково багаторазова ракета, продуктивність якої порівнюють із Falcon 9 від SpaceX.

Падіння уламків ракети в Китаї після запусків не є чимось нечуваним, але дуже рідко трапляється, щоб частина ракети, що розробляється, незаплановано вилітала з полігону і розбивалася.

Китайська ракета вибухнула під час випробувань

Нагадаємо, раніше виведений з експлуатації російський супутник раптово розлетівся на понад 100 уламків на орбіті, що змусило астронавтів NASA на Міжнародній космічній станції сховатися приблизно на годину.

Читайте також: