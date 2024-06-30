Китайська ракета вибухнула під час випробувань: видовищне відео

Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу.
У неділю, 30 червня, під час випробувань ракети Tianlong-3, яку розробляє приватна китайська компанія Beijing Tianbing (Space Pioneer), сталася аварія.
Про це повідомляє Reuters.
Перший ступінь ракети від'єднався від стартового майданчика і, злетівши у повітря, упав на відстані1,5 км у гористій місцевості Центрального Китаю. Інцидент стався поблизу міста Ґун'ї в провінції Хенань, в якому проживає 800 тисяч людей.
Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу. За офіційними повідомленнями, ніхто не постраждав.
Двоступінчаста ракета Tianlong-3 ("Небесний дракон 3") — частково багаторазова ракета, продуктивність якої порівнюють із Falcon 9 від SpaceX.
Падіння уламків ракети в Китаї після запусків не є чимось нечуваним, але дуже рідко трапляється, щоб частина ракети, що розробляється, незаплановано вилітала з полігону і розбивалася.
Нагадаємо, раніше виведений з експлуатації російський супутник раптово розлетівся на понад 100 уламків на орбіті, що змусило астронавтів NASA на Міжнародній космічній станції сховатися приблизно на годину.
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