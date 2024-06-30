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Китайська ракета вибухнула під час випробувань: видовищне відео

Китайська ракета вибухнула під час випробувань: видовищне відео

Вибух на місці падіння китайської ракети поблизу міста Ґун'ї / Фото: скриншот з відео

Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу.

У неділю, 30 червня, під час випробувань ракети Tianlong-3, яку розробляє приватна китайська компанія Beijing Tianbing (Space Pioneer), сталася аварія. 

Про це повідомляє Reuters.

Перший ступінь ракети від'єднався від стартового майданчика і, злетівши у повітря, упав на відстані1,5 км у гористій місцевості Центрального Китаю. Інцидент стався поблизу міста Ґун'ї в провінції Хенань, в якому проживає 800 тисяч людей.

Частини ступеня ракети були розкидані на великій території та спричинили локальну пожежу. За офіційними повідомленнями, ніхто не постраждав.

Двоступінчаста ракета Tianlong-3 ("Небесний дракон 3") — частково багаторазова ракета, продуктивність якої порівнюють із Falcon 9 від SpaceX.

Падіння уламків ракети в Китаї після запусків не є чимось нечуваним, але дуже рідко трапляється, щоб частина ракети, що розробляється, незаплановано вилітала з полігону і розбивалася.

Китайська ракета вибухнула під час випробувань

Китайська ракета вибухнула під час випробувань

Нагадаємо, раніше виведений з експлуатації російський супутник раптово розлетівся на понад 100 уламків на орбіті, що змусило астронавтів NASA на Міжнародній космічній станції сховатися приблизно на годину. 

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