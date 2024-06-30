У Швейцарії стався зсув ґрунту – є жертви

На південному сході Швейцарії потужні зливи спричинили зсув ґрунту – внаслідок негоди двоє людей загинули, одна особа зникла безвісти.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Тіла двох людей були знайдені рятувальниками після зсуву в регіоні Фонтана", - повідомила поліція кантону Тічіно.

Відомо, що обидві жінки перебували в цьому регіоні у відпустці.

Негода ускладнює рятувальні роботи, оскільки декілька долин недоступні та знеструмлені. Крім того, частина кантону залишилася без питної води. Водночас у західному кантоні Вале внаслідок злив річка Рона та її притоки вийшли з берегів, сотні людей евакуювали.

Нагадаємо, в Україні 1 липня очікується аномальна спека і штормове попередження.

Читайте також провідні новини дня: