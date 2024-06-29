Англія – Словаччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У неділю, 30 червня, відбудеться третій матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до чвертьфіналу позмагаються збірні Англії та Словаччини.

Поєдинок відбудеться на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Англія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи С, де набрала 5 очок. Команда Гарета Саутгейта перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0).

Словаччина пробилася до плейоф із третьої позиції квартету E, де зокрема виступала і збірна України. Всі команди цієї групи набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів "синьо-жовті" посіли останнє місце та вилетіли з турніру. На шляху до 1/8 фіналу Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію (1:0), програла Україні (1:2) та розписала нічию з Румунією (1:1).

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Переможець матчу Англія – Словаччина у чвертьфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Швейцарії та Італії, який відбудеться у суботу, 29 червня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Словаччина.