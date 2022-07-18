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Чому в огірків жовтіє і сохне листя і що з цим робити

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Чому в огірків жовтіє і сохне листя і що з цим робити

Пожовтіли листя огірків

Чому жовтіють і в'януть листя в огірків, що робити, якщо жовтіє листя в огірків на грядці - в матеріалі ТСН.ua

Найчастіше,  пожовтіння листя огірків є результатом неправильного догляду,  порушення оптимальних умов вирощування. Жовте листя  може свідчити та про захворювання або "голодування" рослини. 

Причини, чому жовтіють листя в огірків

  • Недотримання режиму поливу. Якщо ви поливаєте огірки дуже рідко, або часто, але недостатнім об'ємом води, рослина швидко зневоднюється. Перша ознака цієї проблеми – пожовтіння листя. Не менш небезпечний і надмірний полив – огірки можуть загнити.
  • Дефіцит добрив. У період вегетації рослинам потрібні комплексні азотні добрива, а при їх нестачі листя починає жовтіти.
  • Переохолодження. Низькі температури також викликають у рослини стрес і призводять до появи жовтого листя.
  • Сонячний опік. Якщо поливати огірки вдень, і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про сонячний опік. Поливати потрібно лише вранці чи ввечері.
  • Хвороби та віруси.  Часта причина жовтизни листя така хвороба як фузаріоз.
  • Пошкодження кореневої системи. Коріння огірка можуть об'їдати шкідники, вони можуть бути пошкоджені при висадженні розсади в ґрунт, під час прополювання або розпушування.

Причини, чому листя огірків скручуються та жовтіють

  • Якщо ви помітили, що листя огірків почало бліднути і при цьому закручуватися донизу, можливо, причина криється в дефіциті азоту. 
  • У середині літа овочеві культури ушкоджує борошниста роса. В результаті цієї хвороби огірків жовтіє і скручується листя. Для профілактики та боротьби з навалою рослини обприскують 1%-ним розчином бордоської рідини, а теплицю або парник регулярно провітрюють.
  • Якщо листя почало скручуватися і бліднути, набуваючи жовтуватого відтінку, не виключено, що рослина "атакували" шкідники. Огляньте зворотний бік листа. Можливо, вона усіяна попелицею або павутинним кліщем. У цьому випадку слід обприскати огірки відповідними засобами від шкідників
  • Якщо ви дотримуєтеся всіх рекомендованих умов утримання, провели підживлення та профілактичні обробки від хвороб і шкідників, але листя огірків, як і раніше, жовтіють і деформуються, швидше за все, це симптом вірусного захворювання. У цьому випадку залишається лише знищити уражену рослину, доки вірус не поширився по всьому вашому городу.

Причини, чому в огірків жовтіють краї листя

  • Грибкове захворювання. Часто борошниста роса починає вражати листок саме з краю. Обережно, щоб не спалити рослину, обробіть огірки 1% бордоською рідиною. 
  • Нестача вологи. Сухе повітря та недостатній полив можуть призвести до пожовтіння та засихання листка, які часто починаються з країв.
  • Дефіцит елементів, зокрема калію. По краю листя з'являється салатово-жовта облямівка. Вирішується питання проведенням комплексного підживлення.

Що робити, якщо листя огірків, висаджених у відкритому ґрунті, жовтіють

  • Закривайте огірки під час похолодання. Не допускайте переохолодження рослин, накривайте їх плівкою.
  • Дотримуйтесь норм поливу. Якщо листя пожовтіло просто тому, що огірки засохли від спеки, відновіть нормальний полив – незабаром рослини прийдуть до тями. Якщо ж ви перестаралися з поливом, і листя пожовтіло через загнивання, необхідно вживати термінових заходів: розпушити кущі або присипати ґрунт під ними деревною золою і піском.
  • Додайте добрива. Регулярно підгодовуйте огірки органічними та комплексними мінеральними добривами. Жовтизна листя може бути викликана "голодуванням".
  • Обробіть огірки від хвороб та шкідників. Регулярно оглядайте рослини, щоб  швидко виявляти комах, які шкодять огіркам.
  • Не поливайте і не підживлюйте огірки вдень, це може спричинити сонячний опік.

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Дата публікації
Перегляди
763
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