В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

У північних регіонах оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, є загроза для Києва та області

Увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.

За інформацією Повітряних Сил, імовірно крилата ракета рухається з півночі. Станом на 19:26 ракети на південний схід від Чернігова продовжували курс на Київ.

Дещо пізніше ПС уточнили, що ракети прямують в напрямку Києва через Бровари.

Станом на 19:32 за інформацією моніторингових каналів, у Києві лунають вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО.

За інформацією моніторингових каналів, по Києву, попередньо, ворог застосував ракету "Іскандер-К".

Карта повітряних тривог станом на 19:17 30 червня

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, у Харкові ворог поцілив у автопарк і термінал "Нової пошти". Є загиблий та поранені.

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