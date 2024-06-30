"Нова пошта" прокоментувала удар по їхньому терміналу в Харкові

Нова пошта повідомляє про пошкодження терміналу та жертви серед цивільних, внаслідок атаки РФ по Харкову 30 червня.

Російські війська 30 червня здійснили атаку на Харків, внаслідок якої постраждав сортувальний термінал "Нової пошти".

Про це "Нова пошта" повідомила у коментарі ТСН.ua.

"Сьогодні у Харкові о 16:30 росія влучила КАБом поблизу терміналу Нової пошти. Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок та населення. На жаль, на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені. Сам сортувальний термінал також пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

"Нова пошта" запевняє, що всі посилки, які були знищені внаслідок удару, будуть відшкодовані згідно з оціночною вартістю. Посилки, які перебувають у дорозі, будуть перенаправлені в інше місце для сортування.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти". Загинув один чоловік.

Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 9 людей. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки.

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