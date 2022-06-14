Коли поливати огірки та як це краще робити

Як поливати огірки у відкритому ґрунті в літню пору року, щоб зібрати добрий урожай великих плодів, розбираємось у тонкощах та секретах цього процесу разом з ТСН.ua.
Здавалося б, що може бути простішим, ніж поливати огірки? Але і в цій нескладній справі потрібно дотримуватись певного алгоритму, знати як правильно це робити, тому що недостатня волога, так само як і надмірний полив призвести до втрати врожаю, захворювання цієї популярної городньої культури.
Чим поливати огірки
Поливати огірки потрібно тільки відстояною водою. Її температура повинна бути не нижче 25 ° C - у цьому випадку рослини отримають тільки необхідний обсяг води, а її надлишки будуть випаровуватися.
У холодну або похмуру погоду полив огірків краще обмежити, тому що їх коріння погано всмоктує вологу, а при її надлишку - загнивають. Пам'ятайте і про те, що якщо для поливу використовується холодна вода, рослина занедужає і скине всі зав'язі.
Як часто поливати огірки
- До початку цвітіння огірки зазвичай поливають двічі на тиждень. При цьому дощ також вважається поливом, якщо, звичайно, він не є короткочасним. Витрата води за один полив становить 4-5 л на 1 кв. м. У період зростання огірки поливають раз на п'ять днів такою ж кількістю води.
- Після появи зав'язей і до закінчення активного збирання плодів поливати огірки потрібно три рази на тиждень, а витрату води за один полив збільшити до 8-12 л на 1 кв.м.
- З середини серпня і до кінця сезону огірки поливають не частіше ніж один раз на 10 днів з розрахунку 3-4 л на 1 кв.м.
Як правильно поливати огірки?
- Оскільки волога повинна розподілитися по землі рівномірно, поливати рослину рекомендують не зверху, над листям, а під корінь. При цьому пам'ятайте, що біля кореневої шийки земля повинна залишатися сухою, отже, огірки потрібно поливати тонким струменем води.
- Полив шлангом краще не застосовувати, оскільки великий потік води розмиває ґрунт і може пошкодити кореневу систему рослин.
- Кореневий полив можна поєднувати з дощуванням. У теплу, але похмуру погоду зволожувати огірки можна в будь-який час, а ось у спеку це потрібно робити рано-вранці або ввечері. Разом з листям можна також зрошувати й огіркові зав’язі.
- У сонячну пору огірки не поливають, через те, що краплі води, що потрапили на стебла та листя, можуть викликати опіки. Вранці рослину поливають з тим розрахунком, щоб листя встигло висохнути до того, як сонце почне припікати.
Правильний полив огірків – одна із підстав багатого врожаю. Ці поради точно допоможуть вам зберегти городні рослини та примножити свій врожай.
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