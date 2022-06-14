Коли поливати огірки та як це краще робити

Коли поливати огірки та як це краще робити

Як поливати огірки у відкритому ґрунті в літню пору року, щоб зібрати добрий урожай великих плодів, розбираємось у тонкощах та секретах цього процесу разом з ТСН.ua.

Здавалося б, що може бути простішим, ніж поливати огірки? Але і в цій нескладній справі потрібно дотримуватись певного алгоритму, знати як правильно це робити, тому що недостатня волога, так само як і надмірний полив призвести до втрати врожаю, захворювання цієї популярної городньої культури.

Чим поливати огірки

Поливати огірки потрібно тільки відстояною водою. Її температура повинна бути не нижче 25 ° C - у цьому випадку рослини отримають тільки необхідний обсяг води, а її надлишки будуть випаровуватися.

У холодну або похмуру погоду полив огірків краще обмежити, тому що їх коріння погано всмоктує вологу, а при її надлишку - загнивають. Пам'ятайте і про те, що якщо для поливу використовується холодна вода, рослина занедужає і скине всі зав'язі.

Як часто поливати огірки

До початку цвітіння огірки зазвичай поливають двічі на тиждень. При цьому дощ також вважається поливом, якщо, звичайно, він не є короткочасним. Витрата води за один полив становить 4-5 л на 1 кв. м. У період зростання огірки поливають раз на п'ять днів такою ж кількістю води.

Після появи зав'язей і до закінчення активного збирання плодів поливати огірки потрібно три рази на тиждень, а витрату води за один полив збільшити до 8-12 л на 1 кв.м.

З середини серпня і до кінця сезону огірки поливають не частіше ніж один раз на 10 днів з розрахунку 3-4 л на 1 кв.м.

Як правильно поливати огірки?

Оскільки волога повинна розподілитися по землі рівномірно, поливати рослину рекомендують не зверху, над листям, а під корінь. При цьому пам'ятайте, що біля кореневої шийки земля повинна залишатися сухою, отже, огірки потрібно поливати тонким струменем води.

Полив шлангом краще не застосовувати, оскільки великий потік води розмиває ґрунт і може пошкодити кореневу систему рослин.

Кореневий полив можна поєднувати з дощуванням. У теплу, але похмуру погоду зволожувати огірки можна в будь-який час, а ось у спеку це потрібно робити рано-вранці або ввечері. Разом з листям можна також зрошувати й огіркові зав’язі.

У сонячну пору огірки не поливають, через те, що краплі води, що потрапили на стебла та листя, можуть викликати опіки. Вранці рослину поливають з тим розрахунком, щоб листя встигло висохнути до того, як сонце почне припікати.

Правильний полив огірків – одна із підстав багатого врожаю. Ці поради точно допоможуть вам зберегти городні рослини та примножити свій врожай.

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