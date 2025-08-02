Що можна використовувати в котлетах замість хліба: три варіанти

Чим замінити хліб в котлетах / © unsplash.com

Реклама

А що як хліба раптом не виявилося під рукою під час готування? Не варто панікувати — існують прості й доступні продукти, які легко впораються з його роллю у фарші, зберігши ніжність та смак котлет.

Манка як секрет пишності

Щоб зробити котлети м’якшими та ніжнішими, кулінари радять використовувати манну крупу. Її додають із розрахунку три столові ложки на один кілограм м’ясного фаршу. Важливо після цього дати масі настоятися при кімнатній температурі близько 20–30 хвилин. За цей час манка вбирає м’ясні соки, набухає та формує ніжну, пружну структуру котлет.

Овочеві замінники: кабачок або картопля

Ще один спосіб зробити котлети соковитішими — додати до фаршу терті овочі. Особливо добре підходять кабачки або картопля. Кабачок перед використанням очищають від шкірки й насіння, натирають, ретельно відтискають сік і лише потім змішують із м’ясом. Такий компонент не лише зберігає вологу всередині котлет, а й додає страві легкості та харчової цінності.

Реклама

Ще один дієвий варіант — натерта сира картопля. Вона не лише покращує консистенцію фаршу, роблячи котлети ніжнішими, а й дозволяє збільшити об’єм страви без втрати смакових якостей — ідеальне рішення для великої родини або бюджетного приготування.

Крохмаль — простий спосіб зробити котлети повітряними

Щоб надати котлетам м’якості та об’єму, хліб можна замінити картопляним або кукурудзяним крохмалем. Усього 40 грамів крохмалю на кілограм фаршу — і ви отримаєте пишні, добре сформовані котлети з приємною текстурою.