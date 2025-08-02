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- Війна
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Чи втрачено Часів Яр: речник ЗСУ розповів, де тривають бої
Російські війська не проводили останнім часом жодних успішних операцій, якими можна би було пояснити заяви Кремля про окупацію Часового Яру.
Російські окупанти контролюють частину міста Часів Яр на Донеччині, але бої на його території не припиняють. Тому заяви російського військово-політичного керівництва про окупацію міста є неправдивими.
На цьому наголосив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, лінія зіткнення в Часовому Яру майже не змінюється впродовж останніх місяців.
«Частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої», — пояснив Трегубов.
Речник ОСУВ «Хортиця» стверджує, що російські окупанти не проводили останнім часом жодних успішних операцій у місті, якими можна би було пояснити заяви російського Міноборони та президента держави-агресорки Володимира Путіна
«Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили — але вони просто брешуть на рівному місці», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська повністю окупували місто Часів Яр у Донецькій області. Утім, речник ЗСУ категорично спростував цю інформацію.
Президент України Володимир Зеленський назвав фейк про окупацію Часового Яру черговою інформаційною атакою Кремля.