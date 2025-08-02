Чи втрачено Часів Яр: речник ЗСУ розповів, де тривають бої

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Російські окупанти контролюють частину міста Часів Яр на Донеччині, але бої на його території не припиняють. Тому заяви російського військово-політичного керівництва про окупацію міста є неправдивими.

На цьому наголосив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, лінія зіткнення в Часовому Яру майже не змінюється впродовж останніх місяців.

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«Частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої», — пояснив Трегубов.

Речник ОСУВ «Хортиця» стверджує, що російські окупанти не проводили останнім часом жодних успішних операцій у місті, якими можна би було пояснити заяви російського Міноборони та президента держави-агресорки Володимира Путіна

«Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили — але вони просто брешуть на рівному місці», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська повністю окупували місто Часів Яр у Донецькій області. Утім, речник ЗСУ категорично спростував цю інформацію.

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Президент України Володимир Зеленський назвав фейк про окупацію Часового Яру черговою інформаційною атакою Кремля.