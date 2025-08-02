Українки вперше в історії вийшли до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Марина Гладун і Тетяна Лазаренко / © cev.eu

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Українська дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун вийшов до фіналу чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу.

У півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для України це перший в історії вихід до фіналу Євро з пляжного волейболу. Раніше найкращим показником була 1/8 фіналу – Гладун та Лазаренко діставалися цієї стадії 2024 року.

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Фінал жіночого Євро-2025 з пляжного волейболу відбудеться у неділю, 3 серпня, о 15:30 за київським часом.

Суперницями української пари у вирішальному матчі континентальної першості стане переможець другого півфіналу, в якому позмагаються Свенья Мюллер / Цінья Тільманн (Німеччина) та Клеменс Вієра / Алін Шамеро (Франція).