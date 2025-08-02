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- Війна
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Росіяни дроном атакували дітей на Сумщині: є жертва
У Сумській області через обстріл РФ є чергова загибла дитина — 12-річний хлопчик.
Близько 14:30 2 серпня армія РФ атакувала Свеську громаду Сумщини. Постраждали двоє підлітків, один із них загинув.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Загинула невинна дитина
На жаль, 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків.
«Невимовний біль. Щирі співчуття родині. Жодні слова не зменшать цієї втрати», — йдеться у повідомленні.
Також постраждав 13-річний підліток — його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.
Обставини трагедії встановлюються.
«Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги”, — написав Григоров.
Доповнюється…