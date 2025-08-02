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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни дроном атакували дітей на Сумщині: є жертва

У Сумській області через обстріл РФ є чергова загибла дитина — 12-річний хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумщина

Сумщина

Близько 14:30 2 серпня армія РФ атакувала Свеську громаду Сумщини. Постраждали двоє підлітків, один із них загинув.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Загинула невинна дитина

На жаль, 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків.

«Невимовний біль. Щирі співчуття родині. Жодні слова не зменшать цієї втрати», — йдеться у повідомленні.

Також постраждав 13-річний підліток — його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.

Обставини трагедії встановлюються.

«Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги”, — написав Григоров.

Доповнюється…

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