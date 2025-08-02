"Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом" (відео)

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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"Динамо" на виїзді обіграло "Верес" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "біло-сині" забили на 14-й хвилині, коли Микола Шапаренко відзначився з передачі Владислава Ваната.

Таким чином, підопічні Олександра Шовковського вдало розпочали захист чемпіонського титулу.

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Огляд матчу "Верес" – "Динамо" Київ

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ кияни позмагаються з "Рухом", а рівненський клуб зустрінеться з новачком елітного дивізіону "Полтавою". Обидва матчі відбудуться 8 серпня.

Вже у вівторок, 5 серпня, "Динамо" у польському Любліні проведе перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з кіпрським "Пафосом".