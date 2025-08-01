"Колос" обіграв "Кривбас" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ (відео)

"Колос" – "Кривбас" / © ФК Кривбас

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"Колос" обіграв "Кривбас" у стартовому матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Руслана Костишина відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі – автором першого забитого м'яча у новому розіграші елітного дивізіону чемпіонату України з футболу став захисник Микита Бурда.

На 71-й хвилині перевагу ковалівців подвоїв бразильський півзахисник Еліас.

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На останній хвилині основного часу "Кривбас" скоротив відставання завдяки голу 17-річного українського хавбека Олександра Каменського, але врятуватися від поразки не зумів.

Зазначимо, що це був дебютний матч Патріка ван Леувена на посаді головного тренера криворіжців. Нідерландський фахівець улітку замінив Юрія Вернидуба, який вирішив не подовжувати контракт з клубом.

Огляд матчу "Колос" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ клуб з Ковалівки 10 серпня зустрінеться з "Поліссям", а криворіжці днем раніше позмагаються з "Металістом 1925".

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Минулого сезону "Колос" фінішував на десятому місці в УПЛ, а "Кривбас" став п'ятим, зупинившись за крок від єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Олександрії" заборонили вийти на поле з прапором України на матч кваліфікації Ліги конференцій проти сербського "Партизана".