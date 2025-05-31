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"Кривбас" повідомив про відхід Вернидуба з посади головного тренера
Юрій Вернидуб вирішив не подовжувати контракт з криворізьким клубом.
Юрій Вернидуб залишив посаду головного тренера "Кривбаса".
Про це повідомляється на офіційному сайті криворізького клубу.
59-річний український фахівець вирішив не подовжувати з "червоно-білими" контракт, який спливає 30 червня цього року.
Вернидуб очолив "Кривбас" у червні 2022 року. У сезоні-2023/24 криворізька команда стала бронзовим призером УПЛ, а кампанію-2024/25 закінчила на п'ятому місці, не зумівши потрапити до єврокубків.
Раніше повідомлялося, що житомирське "Полісся" оголосило про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера.