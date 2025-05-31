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"Кривбасс" сообщил об уходе Вернидуба с поста главного тренера
Юрий Вернидуб решил не продлевать контракт с криворожским клубом.
Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера "Кривбасса" .
Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.
59-летний украинский специалист решил не продлевать с "красно-белыми" контракт, который истекает 30 июня этого года.
Вернидуб возглавил "Кривбасс" в июне 2022 года. В сезоне-2023/24 криворожская команда стала бронзовым призером УПЛ, а кампанию-2024/25 закончила на пятом месте, не сумев попасть в еврокубки.
Ранее сообщалось, что житомирское "Полесье" объявило о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера.