"Кривбасс" сообщил об уходе Вернидуба с поста главного тренера

Юрий Вернидуб / © ФК Кривбасс

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Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера "Кривбасса" .

Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.

59-летний украинский специалист решил не продлевать с "красно-белыми" контракт, который истекает 30 июня этого года.

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Вернидуб возглавил "Кривбасс" в июне 2022 года. В сезоне-2023/24 криворожская команда стала бронзовым призером УПЛ, а кампанию-2024/25 закончила на пятом месте, не сумев попасть в еврокубки.

Ранее сообщалось, что житомирское "Полесье" объявило о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера.