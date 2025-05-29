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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Полесье" объявило о назначении Ротаня на пост главного тренера

Экс-наставник "Александрии" возглавил житомирский клуб.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Ротань (справа)

Руслан Ротань (справа) / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" объявило о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера команды.

43-летний украинский специалист подписал с житомирским клубом контракт на три года, сообщает официальный сайт "волков".

Ранее Ротань покинул "Александрию", которую в сезоне-2024/25 привел к первому в клубной истории "серебру" украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023 и олимпийскую сборную Украины, с которой принимал участие на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Полесье" в конце сезона-2024/25 уволило Имада Ашура с поста главного тренера. В двух заключительных турах исполняющим обязанности наставника "Полесья" работал Александр Максимов, которій до этого возглавлял юношескую команду житомирцев.

В итоге "Полесье" финишировало на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и, как и "Александрия", в следующем сезоне сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 18 июня, а матчи – 24 и 31 июля.

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