ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Россия применяет более разрушительные "Шахеды": какая у них особенность

Новые боевые части российских беспилотников имеют увеличенный вес — со стандартных 50 кг до 90 кг.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российские атаки Шахедами

Российские атаки "Шахедами" / © tsn.ua

Россия применяет для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа. Они наносят большие разрушения объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Обе новые боевые части имеют увеличенный вес — со стандартных 50 кг до 90 кг. Одна из них изготавливается в РФ, а другая — в Иране.

Оба заряда имеют комбинированное кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Но российская боевая часть имеет также зажигательное действие.

Ранее издание Defense Express уточнило, что зажигательный эффект в изготовленной в России боевой части ударных дронов достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

В разведке отметили, что благодаря таким дронам россияне смогут экономить свои запасы более дорогого высокоточного ракетного оружия.

В то же время в ГУР МО не уточнили, применяются ли усовершенствованные вражеские дроны преимущественно для ударов по гражданским объектам.

Напомним, в последнее время армия государства-агрессора атакует украинские города рекордным количеством ударных дронов

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie