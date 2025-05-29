Россия применяет более разрушительные "Шахеды": какая у них особенность

Российские атаки "Шахедами" / © tsn.ua

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Россия применяет для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа. Они наносят большие разрушения объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Обе новые боевые части имеют увеличенный вес — со стандартных 50 кг до 90 кг. Одна из них изготавливается в РФ, а другая — в Иране.

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Оба заряда имеют комбинированное кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Но российская боевая часть имеет также зажигательное действие.

Ранее издание Defense Express уточнило, что зажигательный эффект в изготовленной в России боевой части ударных дронов достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

В разведке отметили, что благодаря таким дронам россияне смогут экономить свои запасы более дорогого высокоточного ракетного оружия.

В то же время в ГУР МО не уточнили, применяются ли усовершенствованные вражеские дроны преимущественно для ударов по гражданским объектам.

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Напомним, в последнее время армия государства-агрессора атакует украинские города рекордным количеством ударных дронов