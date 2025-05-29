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Россия применяет более разрушительные "Шахеды": какая у них особенность
Новые боевые части российских беспилотников имеют увеличенный вес — со стандартных 50 кг до 90 кг.
Россия применяет для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа. Они наносят большие разрушения объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом сообщило hromadske со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Обе новые боевые части имеют увеличенный вес — со стандартных 50 кг до 90 кг. Одна из них изготавливается в РФ, а другая — в Иране.
Оба заряда имеют комбинированное кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Но российская боевая часть имеет также зажигательное действие.
Ранее издание Defense Express уточнило, что зажигательный эффект в изготовленной в России боевой части ударных дронов достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.
В разведке отметили, что благодаря таким дронам россияне смогут экономить свои запасы более дорогого высокоточного ракетного оружия.
В то же время в ГУР МО не уточнили, применяются ли усовершенствованные вражеские дроны преимущественно для ударов по гражданским объектам.
Напомним, в последнее время армия государства-агрессора атакует украинские города рекордным количеством ударных дронов