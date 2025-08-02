В Австралії випав сніг, вперше за багато років

Сніг в Австралії / © скриншот з відео

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В Австралії у суботу, 2 серпня, вперше за багато років випав сніг. Зокрема південь штату Квінсленд та штат Новий Південний Уельс, накрив холодний фронт. Хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця.

Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг вперше в житті.

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Сніг йшов щонайменше дві години, покривши землю та будинки білою ковдрою. Подекуди товщина сніжного покрову сягала 15 см.

У сніговій пастці в горбистій місцевості опинилися понад 100 автомобілів. Як повідомила місцева рятувальна служба, сніг у цьому районі був «такої глибини, якої раніше не було».

Але багато хто з місцевих мешканців зрадів снігу. Багато хто у соцмережах викладав гарні світлини засніжених дворів. Одна з мешканок показали, як засніженою вулицею пробігло кенгуру.

Діти раділи та фотографувалися в снігу, вчилися гратися в сніжки та ліпили сніговиків.

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Місцевий мешканець розповів журналістам, що почувається, як щойно звільнений в’язень, який насолоджується вільним світом. Чоловік сказав, що снігу не бачив жодного разу в дорослому житті.

Ще один чоловік розповів, що побачивши напередодні прогноз та можливий сніг, вирішив зробити своїй дівчині пропозицію одружитися саме під снігом. Жінка погодилася та показала обручку.

Нагадаємо, на Україну чекають одразу три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні.