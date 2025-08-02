В Австралии выпал снег, впервые за много лет

Снег в Австралии / © скриншот с видео

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В Австралии в субботу, 2 августа, впервые за многие годы выпал снег. В частности, юг штата Квинсленд и штат Новый Южный Уэльс накрыл холодный фронт. Хотя обычно это солнечные и засушливые места.

Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что многие из взрослых, не говоря о детях, видели снег впервые в жизни.

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Снег шел не менее двух часов, покрыв землю и дома белым одеялом. Кое-где толщина снежного покрова достигала 15 см.

В снежной ловушке в холмистой местности оказались более 100 автомобилей. Как сообщила местная спасательная служба, снег в этом районе был «такой глубины, какой раньше не было».

Но многие местные жители обрадовались снегу. Многие в соцсетях выкладывали хорошие фотографии заснеженных дворов. Одна из жительниц показали, как по заснеженной улице пробежало кенгуру.

Дети радовались и фотографировались в снегу, учились играть в снежки и лепили снеговиков.

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Местный житель рассказал журналистам, что чувствует себя как только освобожденный заключенный, наслаждающийся свободным миром. Мужчина сказал, что снега не видел ни разу во взрослой жизни.

Еще один мужчина рассказал, что, увидев накануне прогноз и возможный снег, решил сделать своей девушке предложение жениться именно под снегом. Женщина согласилась и показала кольцо.

Напомним, Украину ждут сразу три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре.