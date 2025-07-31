Прогноз погоды на август: "Африка" в Украине и когда наступит осень

Синоптики рассказали, какой будет погода в августе / © ТСН

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Лето продолжается, впереди второй самый теплый после июля месяц — август. Какой же будет погода в августе?

День стал короче, однако остается длительным, от восхода до захода солнца проходит более 15 часов. За август день уменьшится на полтора часа и все еще будет длиннее ночи. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще должно быть достаточно.

Какая погода ждет нас в августе, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и meteo.ua.

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Укргидрометцентр: погода в августе будет почти как в июле

По информации Укргидрометцентра, август ожидается неодинаковым в разных регионах Украины. В большинстве областей средняя месячная температура прогнозируется выше нормы на 1,5-2 градуса, а осадков будет в пределах 64-73% от нормы. Только в западных областях и в Карпатах и температура, и осадки должны быть в пределах нормы. В цифрах это соответственно 20-26 градусов тепла и 23-40 мм дождей в среднем по Украине. В западных областях будем иметь в среднем 17-20 градусов тепла и 60-77 мм дождей (80% нормы), в Карпатах +14-16 градусов и 94-116 мм дождей (120% нормы).

То есть август будет таким же теплым, как и июль, только в Карпатах — прохладнее на 3 градуса.

Как рассказала нам начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, в предыдущие годы август отличался от июля более устойчивой антициклональной погодой, то есть солнечных дней было много, а дождливых мало.

«Теперь климат поменялся, август похож на июль, стало больше атмосферных фронтов, прохождение которых сопровождается внезапными ливнями, а периоды антициклональной погоды стали короче, — говорит Наталья Птуха, — Пока прогнозируем в августе жаркую погоду с кратковременными дождями. Сейчас невозможно предсказать, наступит ли осень в последние дни августа, или лето продолжится еще и в сентябре».

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По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры в августе — 42 градуса тепла, это почти на полградуса больше, чем в июле. Такая жара зафиксирована в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях .

Абсолютный минимум температуры воздуха в августе составляет 2 градуса мороза, он зафиксирован в северных, восточных, Запорожской областях и в Карпатах. В остальных областях в августе не было холоднее, чем +1 градус, на побережье морей не ниже +8.

В июле самая низкая температура была 1 градус тепла, в горах до 1 градуса мороза, а самая высокая — 41,4 градуса тепла.

Погодные сайты: в августе буде жара и мало дождя

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что в августе ожидается много солнечных теплых и даже жарких дней, а дожди будут частыми, но незначительными. Только в западных областях влаги с неба упадет несколько больше, чем в целом по Украине.

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Запад

Погода в самой западной области Украины — Закарпатской — будет заметно отличаться от погоды в других областях региона. Почти весь месяц закарпатцы будут страдать от 32-35-градусной жары, а 8 августа их ожидает тропический «армагеддон»: ливневый дождь и одновременно температура воздуха +37-38 градусов. Затем две недели подряд будут идти незначительные ежедневные дождики, которые не принесут прохлады. Даже ближе к сентябрю прохладнее станут только ночи — будет +14-17 градусов, а днем — все те же +30.

В областях, расположенных к востоку от Карпат — это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая — август, наоборот, будет комфортным и приятным, если не учитывать необходимость иметь при себе зонтик две трети месяца. Впрочем, выпадать здесь будут не сильные дожди, а тихие грибные дождики, дневная температура почти все время будет держаться в пределах +23-27 градусов, ночная в пределах +12-18 градусов. День Независимости в регионе должен быть безоблачным, температура днем +28-30.

Север

В северных областях — это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — температура в августе не будет достигать запредельных значений. Днем — от +23-24 до +26-28 градусов, в отдельные дни в середине месяца в Киевской и Сумской областях столбик термометра покажет +30-32, но это уже будет максимум. А вот ночи станут прохладными, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях ночью может быть +12-14. В трех других областях ночи ожидаются теплее на 2-4 градуса. Осадки везде будут одинаково редкими, за исключением Волыни, здесь будет понемногу дождь с перерывами почти три недели из четырех. В других областях дожди будут выпадать только для того, чтобы «прибить пыль» на грунтовых дорогах. День Независимости будет солнечным, температура +28-29 градусов.

Центр

В центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская — погода будет пестрой. Винницкая область мало будет страдать от жары, почти весь август здесь ожидается теплая погода с достаточно сильными ливнями, которые ослабнут после 15 числа и прекратятся перед Днем Независимости. Температура днем в этот период прогнозируется +26-28 градусов, ночью +14-16. А с 6 по 10 августа винничанам придется даже немного померзнуть, потому что днем температура не поднимется выше +17-18 градусов.



Всю августовскую жару в центре Украины заберут на себя остальные четыре области. Черкасская область окажется в лучшем положении, потому что здесь лишь в считанные дни будет днем +30-32 градуса, а две недели в середине месяца будут идти небольшие дождики. А вот жители Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей в отдельные дни, вероятно, будут думать: не пришла ли к ним «в гости» Африка? Потому что +36-38 градусов в середине августа при безоблачном небе и полном отсутствии дождей — это для средних широт несколько слишком. К счастью, такие жаркие дни можно будет пересчитать по пальцам одной руки, потому что

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На День Независимости небо ожидается безоблачным, а дневная температура достигнет +30 градусов в тени.

Восток

Восточные области — это Харьковская, Донецкая и Луганская — также будут иметь свою «Африку» и окажется она гораздо более длительной, чем в центре страны. В первой половине месяца температура здесь будет просто зашкаливать: днем +34-37, ночью +22-24 градуса. Во второй половине августа в регионе станет прохладнее на 3-4 градуса, то есть +30-32 днем и +19-21 ночью. В отдельные дни «похолодает» до +28-29 при безоблачном небе. Например, такая погода ожидается на востоке страны на День Независимости.

Дожди будут незначительные, почти все они прогнозируются на период с 12-14 по 19-20 августа.

Юг

На юге Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — август в целом прогнозируются даже прохладнее, чем на востоке. Хотя Запорожская область и Крым претендуют на рекорд года по температуре: 40 градусов тепла днем, таких дней будет максимум 1-2 и то в начале месяца. А середина августа местами вообще может быть такой же прохладной, как на севере страны: в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях с 6-7 по 9-10 августа под действием циклона ненадолго похолодает днем до +23-25 градусов.

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В Одесской области и в Крымской автономии жара усилится с начала августа, будет +32-35 градусов днем и +21-25 ночью. «Грубка» начнет постепенно остывать со второй половины месяца и ближе к сентябрю в южном регионе не будет жарче +28 градусов днем и +21 ночью. То есть «бархатный сезон» в сентябре здесь вполне вероятен. День Независимости на юге также будет солнечным и теплым, днем +29-30 градусов.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов совпадают: август окажется жарким до последних дней, а с осадками будет туго. То есть, о том, когда наступит осень, узнаем уже в сентябре.

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