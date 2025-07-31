Прогноз погоди на серпень: "Африка" в Україні і коли настане осінь

Синоптики розповіли, якою буде погода у серпні / © ТСН

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Літо продовжується, попереду другий найтепліший після липня місяць — серпень. Якою ж буде поде погода у серпні 2025 року?

День покоротшав, однак залишається тривалим, від сходу до заходу сонця минає понад 15 годин. За серпень день зменшиться на півтори години та все ще буде довшим за ніч.

На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.

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Яка погода чекає нас у серпні, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і meteo.ua.

Укргідрометцентр: погода у серпні буде майже як у липні

За інформацією Укргідрометцентру, серпень очікується неоднаковим у різних регіонах України. У більшості областей середня місячна температура прогнозується вищою за норму на 1,5-2 градуси, а опадів буде у межах 64-73% від норми. Лише в західних областях і в Карпатах і температура, і опади мають бути в межах норми. У цифрах це відповідно 20-26 градусів тепла і 23-40 мм дощів у середньому по Україні. В західних областях матимемо у середньому 17-20 градусів тепла і 60-77 мм дощів (80% норми), у Карпатах +14-16 градусів і 94-116 мм дощів (120% норми).

Тобто серпень буде таким же теплим, як і липень, лише в Карпатах — прохолоднішим на 3 градуси.

Як розповіла нам начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, у попередні роки серпень відрізнявся від липня більш стійкою антициклональною погодою, тобто сонячних днів було багато, а дощових мало.

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«Тепер клімат помінявся, серпень схожий на липень, стало більше атмосферних фронтів, проходження яких супроводжується раптовими зливами, а періоди антициклональної погоди стали коротшими, — говорить Наталія Птуха. — Поки прогнозуємо у серпні спекотну погоду з короткочасними дощами. Наразі неможливо передбачити, чи настане осінь у останні дні серпня, чи літо продовжиться ще й у вересні».

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури у серпні — 42 градуси тепла, це майже на півградуса більше, ніж у липні. Така спека зафіксована у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях.

Абсолютний мінімум температури повітря в серпні становить 2 градуси морозу, його зафіксовано у північних, східних, Запорізькій областях та в Карпатах. У решті областей у серпні не було холодніше, ніж +1 градус, на узбережжі морів не нижче +8.

У липні найнижча температура була 1 градус тепла, в горах до 1 градуса морозу, а найвища — 41,4 градуси тепла.

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Погодні сайти: у серпні буде спека і мало дощу

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що у серпні очікується багато сонячних теплих і навіть спекотних днів, а дощі будуть частими, але незначними. Лише у західних областях вологи з неба впаде дещо більше, ніж у цілому по Україні.

Захід

Погода у найзахіднішій області України — Закарпатській — помітно відрізнятиметься від погоди в інших областях регіону. Майже весь місяць закарпатці потерпатимуть від 32-35- градусної спеки, а 8 серпня на них очікує тропічний «армагеддон»: зливовий дощ і одночасно температура повітря +37-38 градусів. Потім два тижні підряд ітимуть незначні щоденні дощики, які не принесуть прохолоди. Навіть ближче до вересня прохолоднішими стануть лише ночі — буде +14-17 градусів, а вдень — все ті ж +30.

У областях, розташованих на схід від Карпат — це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — серпень, навпаки, буде комфортним і приємним, якщо не зважати на необхідність мати при собі парасольку дві третини місяця. Втім, випадатимуть тут, не сильні дощі, а тихі грибні дощики, денна температура майже весь час триматиметься у межах +23-27 градусів, нічна у межах +12-18 градусів. День Незалежності у регіоні має бути безхмарним, температура вдень +28-30.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — температура у серпні не сягатиме позамежних значень. Вдень — від +23-24 до +26-28 градусів, в окремі дні в середині місяця на Київщині і Сумщині стовпчик термометра покаже +30-32, але це вже буде максимум. А от ночі стануть прохолодними, у Волинській, Рівненській і Житомирській областях вночі може бути +12-14. У трьох інших областях ночі очікуються теплішими на 2-4 градуси. Опади скрізь будуть однаково нечастими, за винятком Волині, тут потроху дощитиме з перервами майже три тижні з чотирьох. У інших областях дощі випадатимуть лише для того, аби «прибити пилюку» на грунтових дорогах. День Незалежності буде сонячним, температура +28-29 градусів.

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Центр

У центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська — погода буде строкатою. Вінниччина мало потерпатиме від спеки, майже весь серпень тут очікується тепла погода з досить сильними зливами, які послабшають після 15 числа і припиняться перед Днем Незалежності. Температура вдень у цей період прогнозується +26-28 градусів, вночі +14-16. А з 6 по 10 серпня вінничанам доведеться навіть трохи померзнути, бо вдень температура не підніметься вище за +17-18 градусів.



Всю серпневу спеку у центрі України заберуть на себе решта чотири області. Черкащина виявиться у кращому становищі, бо тут лише у лічені дні буде вдень +30-32 градуси, а два тижні в середині місяця йтимуть невеликі дощики. А от жителі Кіровоградської, Полтавської і Дніпропетровської областей в окремі дні, ймовірно, думатимуть: чи не завітала до них «у гості» Африка? Бо +36-38 градусів у середині серпня при безхмарному небі і повній відсутності дощів — це для середніх широт дещо занадто. На щастя, такі спекотні дні можна буде перелічити на пальцях однієї руки, більшу частину серпня денна температура не перевищуватиме +30, а нічна не буде нижчою за +18.

На День Незалежності небо очікується безхмарним, а денна температура сягне +30 градусів у затінку.

Схід

Східні області — це Харківська, Донецька і Луганська — також матимуть свою «Африку» і виявиться вона набагато тривалішою, ніж у центрі країни. У першій половині місяця температура тут просто зашкалюватиме: вдень +34-37, вночі +22-24 градуси. У другій половині серпня в регіоні стане прохолодніше на 3-4 градуси, тобто +30-32 вдень і +19-21 уночі. В окремі дні «похолодає» до +28-29 при безхмарному небі. Наприклад, така погода очікується на сході країни на День Незалежності.

Дощів будуть незначні, майже всі вони прогнозуються на період з 12-14 по 19-20 серпня.

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Південь

На півдні України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — серпень у цілому прогнозуються навіть прохолоднішим, ніж на сході. Хоча Запорізька область і Крим претендують на рекорд року по температурі: 40 градусів тепла вдень, таких днів буде максимум 1-2 і то на початку місяця. А середина серпня місцями взагалі може бути такою ж прохолодною, як на півночі країни: у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях з 6-7 по 9-10 серпня під дією циклону ненадовго похолодає вдень до +23-25 градусів.

На Одещині та в Кримській автономії спека посилиться з початку серпня, буде +32-35 градусів удень і +21-25 уночі. «Грубка» почне поступово холонути з другої половини місяця і ближче до вересня в південному регіоні не буде спекотніше за +28 градусів удень і +21 уночі. Тобто «оксамитовий сезон» у вересні тут цілком ймовірний. День Незалежності на півдні також буде сонячним і теплим, вдень +29-30 градусів.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів співпадають: серпень виявиться спекотним до останніх днів, а з опадами буде сутужно. Тобто, про те, коли настане осінь, дізнаємося вже у вересні.