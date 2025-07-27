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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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122
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2 хв

До України йде антициклон Karlheinz: як зміниться погода

Циклон Karlheinz накриє захід країни дощами та грозами, а південь і центр страждатимуть від спеки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © iStock

Понеділок в Україні принесе дощі та сильні пориви вітру переважно в західних областях. Водночас на півдні триватиме палюча спека з температурою до +39 °C.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

У понеділок на захід України насуватиметься циклон Karlheinz із центром над Польщею, через що тут очікуються дощі з грозами, сильні зливи, шквали та навіть град. Дощова погода пошириться також на Житомирщину, Вінниччину, Київщину, Черкащину і частково Чернігівщину. Решта регіонів залишиться сухою.

Температура повітря сильно відрізнятиметься в різних частинах країни. На півдні та в Дніпропетровській області буде спекотно — від +32 до +39 градусів, що створить досить важкі умови для людей і природи.

У західних і північних областях температура буде комфортнішою — близько +23…+29 градусів. У центральній частині країни стовпчики термометрів покажуть від +30 до +35 градусів, а на Дніпропетровщині — до +37. На сході повітря прогріється до +30…+33 градусів.

У Києві в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря — приблизно +25…+28 градусів. Вже у вівторок у столиці стане спекотно і волого — до +34 градусів, що може ускладнити самопочуття людей із серцево-судинними або легеневими захворюваннями. Тож у цей день краще уникати зайвих навантажень. Спека почне спадати не раніше 31 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні сьогодні, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються град та шквали.

Також синоптики розповідали, яким буде серпень в Україні. Метеорологи прогнозують серпень з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

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