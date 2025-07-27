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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1779
Час на прочитання
1 хв

Гроза, град та шквали: де в Україні суттєво погіршиться погода

У неділю у низці регіонів, за прогнозом синоптиків, зіпсується погода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У деяких областях очікуються дощі

У деяких областях очікуються дощі / © unsplash.com

В Україні сьогодні, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються град та шквали.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні дощі.

На заході — в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°.

Раніше синоптики повідомили, яким буде серпень в Україні. Зокрема, метеорологи передбачають серпень з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1779
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