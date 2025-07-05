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5 квітів, які цвістимуть усе літо: садівниця назвала найкращі багаторічники
Квітучий сад усе літо — це просто. Експертка назвала п’ять багаторічних рослин, які ідеально підходять для створення літньої композиції.
Польська садівниця Майя Вісневська поділилася списком рослин, які перетворюють її сад на барвисту оазу від початку літа до осені. За словами експертки, йдеться про п’ять видів багаторічників, які не лише довго цвітуть, а й мають інші переваги: приваблюють запилювачів та відлякують шкідників.
Про це повідомило видання Zielony Ogrodek.
Гвоздика садова
Ця багаторічна квітка має компактні розміри, але велику палітру кольорів — від білого до рожевого й насиченого червоного. Гвоздика має виразний аромат і добре поєднується з іншими рослинами в саду.
Деревій
Рослина популярна серед садівників завдяки суцвіттям пастельних відтінків — білого, рожевого, бузкового. За словами Вісневської, деревій невибагливий у догляді та добре виглядає разом із декоративними травами.
Герань (журавець)
Багаторічник, який підходить як для клумб, так і для вазонів. У теплу пору року герань цвіте рожевими, білими, фіолетовими чи блакитними квітами, а взимку її можна тримати в приміщенні заради декоративного листя.
Рудбекія
Цвітіння цієї рослини триває до жовтня. Жовті квіти з темною серединкою нагадують мініатюрні соняшники. Рудбекія стійка до спеки та добре переносить похолодання.
Котяча м’ята
Квітка з фіолетовим цвітом і ароматним листям. Як зазначає садівниця, котяча м’ята приваблює бджіл і метеликів, а також має приємний запах, який можна відчути біля веранди або місця відпочинку в саду.
Нагадаємо, садівниця Erin Berkyto поділилася чудовою ідеєю, як перетворити звичайний кошик із секонд-хенду чи горища на витончену живу композицію, яка прикрасить терасу, балкон або святковий стіл.