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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
162
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2 хв

5 квітів, які цвістимуть усе літо: садівниця назвала найкращі багаторічники

Квітучий сад усе літо — це просто. Експертка назвала п’ять багаторічних рослин, які ідеально підходять для створення літньої композиції.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сад

Сад / © Pixabay

Польська садівниця Майя Вісневська поділилася списком рослин, які перетворюють її сад на барвисту оазу від початку літа до осені. За словами експертки, йдеться про п’ять видів багаторічників, які не лише довго цвітуть, а й мають інші переваги: приваблюють запилювачів та відлякують шкідників.

Про це повідомило видання Zielony Ogrodek.

Гвоздика садова
Ця багаторічна квітка має компактні розміри, але велику палітру кольорів — від білого до рожевого й насиченого червоного. Гвоздика має виразний аромат і добре поєднується з іншими рослинами в саду.

Гвоздика садова

Гвоздика садова

Деревій
Рослина популярна серед садівників завдяки суцвіттям пастельних відтінків — білого, рожевого, бузкового. За словами Вісневської, деревій невибагливий у догляді та добре виглядає разом із декоративними травами.

Деревій / © Pexels

Деревій / © Pexels

Герань (журавець)
Багаторічник, який підходить як для клумб, так і для вазонів. У теплу пору року герань цвіте рожевими, білими, фіолетовими чи блакитними квітами, а взимку її можна тримати в приміщенні заради декоративного листя.

Герань / © pixabay.com

Герань / © pixabay.com

Рудбекія
Цвітіння цієї рослини триває до жовтня. Жовті квіти з темною серединкою нагадують мініатюрні соняшники. Рудбекія стійка до спеки та добре переносить похолодання.

Рудбекія / © pixabay.com

Рудбекія / © pixabay.com

Котяча м’ята
Квітка з фіолетовим цвітом і ароматним листям. Як зазначає садівниця, котяча м’ята приваблює бджіл і метеликів, а також має приємний запах, який можна відчути біля веранди або місця відпочинку в саду.

Котяча м’ята / © www.freepik.com/free-photo

Котяча м’ята / © www.freepik.com/free-photo

Нагадаємо, садівниця Erin Berkyto поділилася чудовою ідеєю, як перетворити звичайний кошик із секонд-хенду чи горища на витончену живу композицію, яка прикрасить терасу, балкон або святковий стіл.

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