Деревій в саду: навіщо та як вирощувати ахілею багаторічну

Сніжно-білий або кольоровий деревій може стати справжньою окрасою будь-якого саду. Це багаторічна рослина, яка росте практично на всіх ґрунтах, посухостійка і потребує, по суті, лише сонячного світла. А тому її не слід вирощувати в тіні.

Коли сіяти деревій

Цей процес найкраще проводити за 2-2,5 місяці до останнього можливого заморозку в березні. Для висівання слід взяти суміш землі схожу на ту, в яку ви пізніше будете висаджувати квітку у відкритий ґрунт.

Насіння потрібно просто розсипати по поверхні землі, втрамбувавши, але сильно не заглиблюючи. Потім обов'язково зволожити і залишити в сонячному місці за температури до 21 градусів тепла. В середньому насіння буде сходити до 2 тижнів. За тиждень перед безпосереднім висаджуванням деревій слід загартувати. Для цього рослину виставляють на свіже повітря.

Але садівники стверджують, що більш надійним способом розмноження деревію є метод розділення кореневої системи вже дорослої рослини. Так ви будете точно знати, який колір квітки буде рости у вашому садку. Розділення проводять навесні перед початком зростання.

Що передбачає догляд за деревієм

По суті, за цією рослиною дуже просто доглядати. Вона потребує лише боротьбу з бур'янами і деякими шкідниками. Він багатьом комахам не смакує та ще й додатково може їх відігнати від вашої ділянки.

У сильну спеку квітку бажано підливати, а також садівники радять проводити своєчасне обрізання квітів. Так ви зможете подовжити цвітіння аж до пізньої осені. Перед настанням морозів деревій бажано обрізати, залишивши листя біля коренів.

Чим корисний деревій

Деревій має цілющі властивості. Зокрема, ця рослина допомагає у загоєнні ран, вона діє як природне заспокійливе, вирішує проблеми з ШКТ, знижує артеріальний тиск, а ще її використовують за різних запальних процесів.

Деревій можна збирати як у себе на ділянці, так і на природі. Збирають від початку квітіння і до середини літа - початку осені. Для збирання листя потрібно зрізати приблизно 15 см верхньої частини рослини. Квіти збирають окремо, беручи лише "шапку".

Зібраний матеріал обов'язково розкладають шаром у 5 см та сушать в сухому приміщенні. Час від часу його потрібно перемішувати. За спекотних погодних умов можна сушити на відкритому повітрі. Зберігають деревій у скляній чи паперовій тарі до 5 років.

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