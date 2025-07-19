- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 3 хв
Топ-10 річок Карпат, які варто відвідати літом
Від рафтингу до купання з дітьми: добірка карпатських річок, які варто відвідати влітку.
Українські Карпати — це не лише гірські вершини, ліси та полонини, а й мережа з десятків тисяч гірських річок, що додають цьому регіону унікального вигляду. Загалом у Карпатах протікає близько 28 000 річок загальною довжиною понад 55 000 кілометрів, із яких 450 мають довжину понад 10 км.
Про це повідомило видання «Еспресо.Захід».
Більшість річок беруть початок на гірських схилах, що забезпечує швидку течію, чисту воду, кам’янисте дно, а також численні водоспади та пороги. Ці водотоки належать до басейнів Чорного моря (через річки Дністер, Тиса, Прут) та Балтійського моря (через річку Сан).
Хоча карпатські річки не використовують для судноплавства, тут активно розвивається водний туризм. Популярними є рафтинг, каякінг, риболовля, піші походи, а також екотуризм у поєднанні з культурними маршрутами.
1. Білий Черемош (51 км, Івано-Франківська та Чернівецька області)
Річка з численними порогами й однією з найшвидших течій у регіоні (до 4,5 м/с у верхів’ях). Придатна для досвідчених туристів, які займаються екстремальним рафтингом. Також тут популярні походи в Чорногору, фототури та відвідування гуцульських сіл.
2. Чорний Черемош (87 км, витоки в масиві Чорногора)
Рівень води стабільний навіть у липні завдяки живленню зі снігів. Підходить як для новачків, так і досвідчених рафтерів. Також на річці організовують риболовлю, кемпінг і тури до Верховини.
3. Прут (272 км в межах України)
Починається на висоті 1750 м біля Говерли. Популярна серед туристів у Яремче, зокрема через водоспад Пробій. Придатна для рафтингу, байдаркових сплавів, а також прогулянок у горах.
4. Тиса (201 км в Україні, Закарпаття)
Найбільша ліва притока Дунаю. Повноводна цілий рік, з ділянками як для новачків, так і для досвідчених сплавників. Частина річки пролягає поблизу кордону, тому доступ до деяких ділянок обмежений. Річка також відома можливістю риболовлі. Вона розташована біля санаторіїв та замків Закарпаття.
5. Лімниця (122 км, витоки у Горганах)
Вважається однією з найчистіших річок Європи. Верхів’я придатні для активного рафтингу, нижні — для спокійного сімейного сплаву. Тут ловлять форель і розвивається екотуризм.
6. Дністер (925 км в Україні)
Починається в Карпатах, у Самбірському районі. У середній течії утворює Дністровський каньйон, один із семи природних чудес України. Річка підходить для каякінгу, неквапливих сплавів, риболовлі та огляду пам’яток археології.
7. Путила (43 км, Чернівецька область)
Річка з помірною течією, зручна для спокійного каякінгу та екотуризму. У регіоні розташовані музей Юрія Федьковича та дерев’яна церква без жодного цвяха.
8. Уж (133 км, Закарпаття)
Права притока Тиси, має стрімкі верхів’я та теплу воду влітку. Верхня частина річки — для рафтингу, нижня — для сплавів, риболовлі, відпочинку біля Ужгорода.
9. Латориця (156 км, Закарпаття)
Різноманітна за течією: бурхлива у верхів’ях, спокійна нижче. Ідеальна для рафтингу, каякінгу та риболовлі. Туристичні маршрути проходять через Мукачево, також тут організовують винні дегустації.
10. Стрий (232 км, витоки в Сколівських Бескидах)
Чиста, доступна, з помірною течією. Придатна як для каякінгу, так і відпочинку з дітьми (є мілкі лагуни, зручні плеса). Поруч — туристичні маршрути в Сколівські Бескиди та місцеві села.
Раніше ми повідомляли, скільки коштує відпочити в Карпатах влітку 2025 року та де це можна зробити бюджетно.