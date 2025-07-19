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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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218
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На Херсонщині авто з волонтерами підірвалося на міні - подробиці

. Троє чоловіків зазнали травм, але загрози для життя немає.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікарі

Лікарі

Увечері 18 липня у селі Велетенське Херсонської області автомобіль з волонтерами наїхав на російську міну.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

Унаслідок вибуху троє чоловіків — віком 30, 32 та 57 років — дістали мінно-вибухові травми та контузії. На щастя, їхній стан медики оцінили як легкий. Потерпілим призначено амбулаторне лікування.

Обставини інциденту уточнюються. В ОВА вкотре закликали мешканців і волонтерів бути вкрай обережними, оскільки прифронтова територія залишається щільно замінованою після окупації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Херсонської області унаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 осіб.

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