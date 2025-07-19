- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
На Херсонщині авто з волонтерами підірвалося на міні - подробиці
. Троє чоловіків зазнали травм, але загрози для життя немає.
Увечері 18 липня у селі Велетенське Херсонської області автомобіль з волонтерами наїхав на російську міну.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.
Унаслідок вибуху троє чоловіків — віком 30, 32 та 57 років — дістали мінно-вибухові травми та контузії. На щастя, їхній стан медики оцінили як легкий. Потерпілим призначено амбулаторне лікування.
Обставини інциденту уточнюються. В ОВА вкотре закликали мешканців і волонтерів бути вкрай обережними, оскільки прифронтова територія залишається щільно замінованою після окупації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Херсонської області унаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 осіб.