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- Війна
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Мер латвійського міста був поранений під час обстрілу Слов’янська
Егілс Хелманіс із волонтерською групою доставляв допомогу військовим, коли поруч вибухнула російська ракета.
Під час волонтерської поїздки на Донбас мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс та заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу. Інцидент стався у Слов’янську, де за 800 метрів від місця ночівлі волонтерів російські війська вдарили ракетним комплексом «Іскандер» по школі.
Про це повідомляє газета Біла хата.
За словами Блауша, вони перебували у прифронтових регіонах у межах чотириденної місії, під час якої передали українським військовим 17 позашляховиків, а також дрони, тепловізори, монокуляри та інше спорядження. Загальна протяжність маршруту склала понад 3000 км, і пролягала через Харківську, Донецьку та Запорізьку області.
«Кожна автівка була забита всім необхідним, в тому числі і запасною гумою, навіть паливо вдалося відвезти… приблизно тисяч на 40 доларів ми передали дронів, тепловізорів та монокулярів», — розповів Дмитро Блауш.
Після прильоту ракети обійшлося без жертв, хоча, за словами Блауша, іноземні волонтери були в шоковому стані. Він наголосив, що саме присутність іноземців на таких поїздках дозволяє їм краще зрозуміти реалії війни в Україні і далі поширювати цю інформацію у себе вдома.
«Я злякався, бо зі мною була велика група іноземців, за яку я відповідав… Але з іншого боку — добре, що ніхто не постраждав, і увесь цей жах вони побачили на власні очі», — додав Блауш.
Як повідомив начальник відділу комунікації Огрського округу Патрік Грів, Егілс Хелманіс отримав поранення, але перебуває у стабільному стані. Деталі інциденту уточнюються. У латвійському МЗС закликали своїх громадян в Україні бути обачними та слідкувати за рекомендаціями місцевої влади.
«Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу — близько 20 авто», — зазначив Грів.
До слова, це не перший випадок, коли мер Огре потрапляє під ворожий обстріл. У березні 2025 року він вже опинявся у схожій ситуації під час чергової місії підтримки ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріл Херсона було поранено волонтера з Херсону.