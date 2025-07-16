Мер латвійського міста був поранений під час обстрілу Слов’янська

Мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс / © Egils Helmanis

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Під час волонтерської поїздки на Донбас мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс та заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу. Інцидент стався у Слов’янську, де за 800 метрів від місця ночівлі волонтерів російські війська вдарили ракетним комплексом «Іскандер» по школі.

Про це повідомляє газета Біла хата.

За словами Блауша, вони перебували у прифронтових регіонах у межах чотириденної місії, під час якої передали українським військовим 17 позашляховиків, а також дрони, тепловізори, монокуляри та інше спорядження. Загальна протяжність маршруту склала понад 3000 км, і пролягала через Харківську, Донецьку та Запорізьку області.

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«Кожна автівка була забита всім необхідним, в тому числі і запасною гумою, навіть паливо вдалося відвезти… приблизно тисяч на 40 доларів ми передали дронів, тепловізорів та монокулярів», — розповів Дмитро Блауш.

Після прильоту ракети обійшлося без жертв, хоча, за словами Блауша, іноземні волонтери були в шоковому стані. Він наголосив, що саме присутність іноземців на таких поїздках дозволяє їм краще зрозуміти реалії війни в Україні і далі поширювати цю інформацію у себе вдома.

«Я злякався, бо зі мною була велика група іноземців, за яку я відповідав… Але з іншого боку — добре, що ніхто не постраждав, і увесь цей жах вони побачили на власні очі», — додав Блауш.

Як повідомив начальник відділу комунікації Огрського округу Патрік Грів, Егілс Хелманіс отримав поранення, але перебуває у стабільному стані. Деталі інциденту уточнюються. У латвійському МЗС закликали своїх громадян в Україні бути обачними та слідкувати за рекомендаціями місцевої влади.

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«Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу — близько 20 авто», — зазначив Грів.

До слова, це не перший випадок, коли мер Огре потрапляє під ворожий обстріл. У березні 2025 року він вже опинявся у схожій ситуації під час чергової місії підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріл Херсона було поранено волонтера з Херсону.

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