Мэр латвийского города был ранен во время обстрела Славянска

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис

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Во время волонтерской поездки на Донбасс мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис и заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш оказались в эпицентре вражеского обстрела. Инцидент произошел в Славянске, где в 800 метрах от места ночевки волонтеров российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по школе.

Об этом сообщает газета Белая хата.

По словам Блауша, они находились в прифронтовых регионах в рамках четырехдневной миссии, во время которой передали украинским военным 17 внедорожников, а также дроны, тепловизоры, монокуляры и другое снаряжение. Общая протяженность маршрута составила более 3000 км, и пролегала через Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.

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«Каждая машина была забита всем необходимым, в том числе и запасной резиной, даже топливо удалось отвезти… примерно тысяч на 40 долларов мы передали дронов, тепловизоров и монокуляров», — рассказал Дмитрий Блауш.

После прилета ракеты обошлось без жертв, хотя, по словам Блауша, иностранные волонтеры были в шоковом состоянии. Он отметил, что именно присутствие иностранцев на таких поездках позволяет им лучше понять реалии войны в Украине и дальше распространять эту информацию у себя дома.

«Я испугался, потому что со мной была большая группа иностранцев, за которую я отвечал… Но с другой стороны — хорошо, что никто не пострадал, и весь этот ужас они увидели собственными глазами», — добавил Блауш.

Как сообщилначальник отдела коммуникации Огрского округа Патрик Грив, Эгилс Хелманис получил ранения, но находится в стабильном состоянии. Детали инцидента уточняются. В латвийском МИД призвали своих граждан в Украине быть осмотрительными и следить за рекомендациями местных властей.

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«Такие поездки регулярно входят в повестку дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев было пожертвовано и привезено значительное количество автомобилей, на этот раз — около 20 авто», — отметил Грив.

К слову, это не первый случай, когда мэр Огре попадает под вражеский обстрел. В марте 2025 года он уже оказывался в похожей ситуации во время очередной миссии поддержки ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрела Херсона был ранен волонтер из Херсона