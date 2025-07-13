РФ атаковала медиков во время эвакуации раненого на Сумщине: детали

Наступление РФ в Сумской области / © ТСН

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В Сумской области российский дрон атаковал украинских медиков во время эвакуации раненого.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, двое братьев ехали на мотоблоке, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение.

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Сразу после этого удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку уже по бригаде экстренной медицинской помощи.

Два парамедика обследуются в больнице.

Всего за эти сутки в результате российских атак на Сумщине пострадали 9 человек. Один человек, к сожалению, погиб.

Обстрелы зафиксированы в ряде громад области. Раненые гражданские — в Шосткинской, Середино-Будской, Сумской и Новослободской громадах, рассказал глава ОВА.

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Ситуация с наступлением РФ в Сумской области

По информации «Кордон.медиа», ВСУ имели успехи в продвижении в районе Кондратовки Хотинской громады и Юнаковки.

А российские войска продолжают наступать в направлении Кондратовки и Алексеевки Хотинской громады. А также Юнаковки и Варачино Юнаковской громады.

Российские войска присутствуют в таких селах Сумской области:

Хотинская громада:

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Владимировка, Новониколаевка, Алексеевка, Веселовка, Кондратовка, Константиновка, Журавка, Беловоды и Андреевка.

Юношеская громада:

Яблунивка, Новенькое, Басовка, Варачино, Садки, Юнаковка и Локня.

Краснопольская громада:

село Марьино.

Белопольская громада

Рыжевка и Бессалевка.

Российские войска на Сумщине / © Telegram "Кордон. Медіа"

Ранее сообщалось, что российские кафиры полностью уничтожили село Кондратовка, расположенное в приграничной области в Сумской области.

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