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- Украина
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Россияне атаковали Сумы беспилотниками: что известно о последствиях
Суммы атаковали беспилотники во время воздушной тревоги. Раздавались мощные взрывы.
Утром 11 июля военные РФ нанесли удары беспилотниками по территории города Сумы. Обошлось без раненых и погибших
Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.
"Утром город был атакован "Шахедами". Произошли "прилеты" в окрестностях города. На месте работают все соответствующие службы", - заявил чиновник.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил, что из-за российских обстрелов произошли повреждения нежилых помещений на окраине Сум. В настоящее время идет обследование.
"Враг около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую общину шестью беспилотниками", - подчеркнул он.
Напомним, ночью РФ в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В частности, в Чугуеве раздались взрывы . В центральной части города разрушены два частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.
Россия нанесла удар по медучреждению в областном центре. В Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие.