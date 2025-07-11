Россияне атаковали Сумы беспилотниками: что известно о последствиях

Сумы. / © Associated Press

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Утром 11 июля военные РФ нанесли удары беспилотниками по территории города Сумы. Обошлось без раненых и погибших

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

"Утром город был атакован "Шахедами". Произошли "прилеты" в окрестностях города. На месте работают все соответствующие службы", - заявил чиновник.

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Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил, что из-за российских обстрелов произошли повреждения нежилых помещений на окраине Сум. В настоящее время идет обследование.

"Враг около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую общину шестью беспилотниками", - подчеркнул он.

Напомним, ночью РФ в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В частности, в Чугуеве раздались взрывы . В центральной части города разрушены два частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.

Россия нанесла удар по медучреждению в областном центре. В Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие.

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Дата публикации 12:18, 10.07.25 Количество просмотров 36 Уцелевшие киевляне не сдерживают эмоций после адской ночи взрывов!