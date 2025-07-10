Курс валют на 11 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 11 июля. / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 11 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 13 коп, а злотый – на 1 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,82 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,97 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,52 (+1 коп.)

Как сообщалось, в июне 2025-го цены на продукты питания в Украине выросли почти на четверть по сравнению с июнем прошлого года. Таким образом, продовольственная инфляция значительно превысила общую, которая в прошлом месяце замедлилась и составляла 14,3 процента.

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Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 130 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!