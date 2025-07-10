ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 11 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна ослабла по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курсы валют на 11 июля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 11 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 13 коп, а злотый – на 1 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,82 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,97 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,52 (+1 коп.)

Как сообщалось, в июне 2025-го цены на продукты питания в Украине выросли почти на четверть по сравнению с июнем прошлого года. Таким образом, продовольственная инфляция значительно превысила общую, которая в прошлом месяце замедлилась и составляла 14,3 процента.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie