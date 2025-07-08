"Пакет школьника": как родителям получить 5000 грн

Школьники

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Чтобы получить 5000 грн в рамках программы «Пакет школьника», родители нынешних первоклассников должны подтвердить свою заявку через «Дию» или написать заявление в Пенсионном фонде.

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона.

По словам Жолнович, «Пакет школьника» станет доступен после того, как родители запишут своего ребенка в первый класс.

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«Школьная система передает эту информацию нам в Пенсионный фонд и в „Дии“ людям приходит пуш-уведомление о том, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через „Дию“, что готовы, и на их специальную виртуальную карту в „Дии“ зачисляют деньги», — объяснила министр.

Те, кто не пользуется приложением «Дия», могут получить выплату другим образом. Для этого после зачисления ребенка в школу надо прийти в Пенсионный фонд и написать соответствующее заявление в любом сервисном центре. В заявлении следует указать счет для зачисления денег.

Деньги по программе «Пакет школьника» можно будет потратить исключительно в специализированных магазинах, в частности, с детскими товарами, которые имеют соответствующие коды деятельности. Делать покупки можно будет как оффлайн, так и онлайн.

«Эти деньги при любых обстоятельствах нельзя будет потратить ни на что, что не касается детских товаров, например, алкоголь», — акцентировала Жолнович.

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Напомним, 7 июля правительство приняло решение о запуске «Пакета школьника” — выплаты денежной помощи в 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в офлайн-формате.

Как отметили в Минсоцполитики, задачей программы «Пакет школьника» является стимулирование семей, воспитывающих детей, оставаться в Украине.