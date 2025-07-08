"Пакунок школяра": як батькам отримати 5000 грн

Школярі

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Щоб отримати 5000 грн у межах програми «Пакунок школяра», батьки цьогорічних першокласників мають підтвердити свою заявку через «Дію» або ж написати заяву у Пенсійному фонді.

Про це міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону.

За словами Жолнович, «Пакунок школяра» стане доступний після того, як батьки запишуть свою дитину до першого класу.

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«Шкільна система передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд і в „Дії“ людям приходить пуш-сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через „Дію“, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в „Дії“ зараховують гроші», — пояснила міністерка.

Ті, хто не користується застосунком «Дія», можуть отримати виплату іншим чином. Для цього після зарахування дитини до школи треба прийти до Пенсійного фонду та написати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі. У заяві слід вказати рахунок для зарахування грошей.

Гроші за програмою «Пакунок школяра» можна буде витратити виключно у спеціалізованих магазинах, зокрема, з дитячими товарами, які мають відповідні коди діяльності. Робити покупки можна буде як офлайн, так і онлайн.

«Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь», — акцентувала Жолнович.

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Нагадаємо, 7 липня уряд ухвалив рішення про запуск «Пакунка школяра» — виплати грошової допомоги у 5000 грн на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі.

Як зазначили у Мінсоцполітики, завданням програми «Пакунок школяра» є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.