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Уряд запускає "Пакунок школяра": що це і як отримати
«Пакунок школяра» передбачає виплату грошової допомоги у 5000 грн на придбання необхідних для школи речей.
Кабінет міністрів України 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати із назвою «Пакунок школяра». Це грошова допомога на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — „Пакунок школяра“, — написав очільник уряду у Мережі.
«Пакунок школяра» передбачає виплату грошової допомоги у 5000 грн на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину до першого класу у форматі офлайн.
За словами Шмигаля, отримати виплату зможе кожна українська родина. Задля цього треба буде подати заявку через «Дію».
Гроші можна буде витратити на необхідні для школи речі виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою.
Міністерство соціальної політики повідомить про всі деталі та старт подавання заявок на отримання «Пакунка школяра».
Прем’єр-міністр акцентував, що виплата у 5000 грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
До слова, у лютому уряд ухвалив постанову про відновлення грошової компенсації за «Пакунок малюка», яка була тимчасово призупинена.
Окрім того, у січні у Міністерстві оборони України анонсували, що видаватимуть військовим «Пакунок пораненого».