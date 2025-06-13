В школах України один із предметів вивчатимуть по-новому: відео

У школах вивчають предмет "Захист України" / © ТСН

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Реформований шкільний предмет «Захист України» покликаний виховувати патріотичні відчуття і практичні навички вже майже рік працює в тестовому режимі і для всіх охочих. А з вересня стає обов’язковим для учнів 10 та 11 класів. Без поділу на хлопців та дівчат, зі справжніми інструкторами у сфері домедичної допомоги, стрільби, поводженні із дронами та моральної стійкості.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

У Бориспільському ліцеї школярів захисту України навчають ще з осені. Заклад один з перших погодився реформувати урок «Захисту Вітчизни» на «Захист України». Одна з відмінностей — не ділити групи на хлопців і дівчат, всі займаються разом.

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В цей час в сусідньому приміщенні, дзвенить від стукоту в залізо, а на підлозі безліч білих кульок. Це тир.

Тут школярам демонструють різні види зброї, як радянського так і західного зразків. Навчають розбирати їх, чистити, і звісно стріляти. І окрім такої, скажімо — механічної стрільби, є й симулятори. Де в хід ідуть не лише автомати а й протитанкові засоби по типу «Енлавів» чи «Джавелінів». А де їх бракує, ворожу техніку, як то потрібно за легендою, можна дістати дронами, все як і у дорослому світі. Поводження із безпілотниками є найулюбленішим предметом школярів.

«Навчаємо техніки безпеки, поводження з ФПВ. Діти спочатку навчаються на симуляторі, а потім даємо отакі маленькі дрончики, вони керують ними. Крім того розповідаємо які взагалі бувають дрони: літакового типу, коптерного, гібридного. Дітям це дається набагато легше, ніж от скажімо було мені», — каже вчитель із військових технологій Петро Шевченко.

Окремим, четвертим предметом до вишколу, є патріотичне виховання, його проводять українські ветерани. До реформи усі дисципліни потрібно було вмістити у один урок, один раз на тиждень. Тепер же один раз на місяць але цілий день, або ж двічі на місяць по 4 години, на вибір школи.

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«Вісім викладачів у нас працює. І в нас ці вчителі це не педагоги, а фахівці у тій сфері яку викладають. У нас дуже мало теорії а більше практики. Це однозначно краще ніж минулого року, жодна людина не здатна однаково добре навчити і стріляти і літати і накласти турнікет», — каже директорка закладу освіти Оксана Пономарьова.



До того ж, каже директорка, важливо, що тут не ходять строєм, а навчаються на сучасних тренажерах та обладнанні; не завчають теорію а розглядають та аналізують реальні ситуації з життя. І коли їх ліцей починав «Захист України» зі своїх учнів, то тепер розрісся до великого районного осередку, який відвідує вже півтори тисячі дітей із 13 населених пунктів.

Загалом по Україні на сьогодні відкрито вже 965 таких осередків, держава профінансувала їх на 1 мільярд 740 мільйони гривень, з них понад 60% вже вдалося освоїти і розвиток мережі триває. До 2027 планують створити ще 500 таких центрів. Що мають допомогти дітям не розгубитися, і знати як діяти навіть у найбільш непередбачуваних ситуаціях.

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