Атаки по ТЦК в Україні: в Міноборони РФ зробили заяву

Атаки можуть тривати / © Getty Images

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Російські удари по територіальних центрах комплектування мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

Це визнали в Міноборони РФ.

«Ми цілеспрямовано б’ємо по ТЦК України і далі битимемо», — цитуют російські пропагандисти повідомлення Міноборони РФ.

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Нагадаємо, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч

Це вже третій удар по ТЦК в Україні за тиждень.

3 липня у Полтаві внаслідок влучання БпЛА зранку в будівлі територіальних центрів комплектування та житлової забудови загинуло двоє людей, понад 50 поранених.

Під час атаки загинув військовий Стас Попович, який з’явився до ТЦК, щоб владнати свої справи. Менш як тиждень тому він звільнився з лав ЗСУ.

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30 червня росіяни завдали удару «Шахедом» поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

У Сухопутних військах кажуть, що цими ударами по ТЦК ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні.