Атаки по ТЦК в Украине: в Минобороны РФ сделали заявление

Атаки могут продолжаться / © Getty Images

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Российские удары по территориальным центрам комплектования преследуют цель сорвать мобилизацию в Украине.

Это признали в Минобороны РФ.

«Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины и будем дальше бить», — цитируют российские пропагандисты сообщение Минобороны РФ.

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Напомним, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом

Это уже третий удар по ТЦК в Украине за неделю.

3 июля в Полтаве в результате попадания БпЛА утром в здания территориальных центров комплектования и жилой застройки погибли два человека, более 50 раненых.

Во время атаки погиб военный Стас Попович, явившийся в ТЦК, чтобы уладить свои дела. Менее недели назад он уволился из рядов ВСУ.

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30 июня россияне нанесли удар «Шахедом» рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

В Сухопутных войсках говорят, что этими ударами по ТЦК противник пытается сорвать мобилизацию в Украине.