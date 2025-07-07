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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В ВСУ объяснили, зачем Россия бьет по зданиям ТЦК

Российские войска намеренно обстреливают территориальные центры комплектования, пытаясь помешать мобилизации в Украине.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия удара по ТЦК в Полтаве

Последствия удара по ТЦК в Полтаве

Удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП), которые наносит Россия, преследуют цель сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина .

«Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — сказал он.

Саранцев напомнил, что кампания атак началась еще раньше — с террористических действий против зданий ТЦК и СП.

"Эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минований и попыток пронесения туда взрывных устройств", - пояснил спикер.

По его словам, последние три атаки на ТЦК в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге – это продолжение той же тактики.

«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, обращающихся в эти центры», — подчеркнул Саранцев.

Ранее сообщалось, что Россия усилила атаки на территориальные центры комплектования в Украине .

Мы ранее информировали, что враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. Произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП .

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