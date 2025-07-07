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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У ЗСУ пояснили, навіщо Росія бʼє по будівлях ТЦК

Російські війська навмисне обстрілюють територіальні центри комплектування, намагаючись перешкодити мобілізації в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки удару по ТЦК у Полтаві

Наслідки удару по ТЦК у Полтаві / © ДСНС

Удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які завдає Росія, мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна.

«Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії», — сказав він.

Саранцев нагадав, що кампанія атак розпочалась ще раніше — з терористичних дій проти будівель ТЦК та СП.

«Ця кампанія росіян розпочалась раніше — у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв», — пояснив речник.

За його словами, останні три атаки на ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці — це продовження тієї ж тактики.

«З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри», — наголосив Саранцев.

Раніше повідомлялося, що Росія посилила атаки на територіальні центри комплектування в Україні.

Ми раніше інформували, що ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

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